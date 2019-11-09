Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu; siyanür bulgusuna rastlandı (4)

09.11.2019 13:16 | Son Güncelleme: 09.11.2019 13:17

CENAZELER ADLİ TIP KURUMU'NA GÖNDERİLDİ

Antalya'da 8 katlı bir binanın en üst katındaki dairede ölü bulunan Selim ve Sultan Şimşek çifti ile çocukları Ceren ve Ali Çınar Şimşek'in cenazeleri, polis ve KBRN ekiplerinin çalışmasını tamamladıktan sonra Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.Cenazelerin konulduğu tabutların kapakları matkapla vidalanarak, kapatıldı. Şimşek Ailesi'nin cenazelerinin, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere memleketleri Erzurum'a gönderileceği kaydedildi. Bu arada olayın yaşandığı dairenin mühürlendiği, apartmanda yaşayanların da evlerine döndüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA