Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu; siyanür şüphesi var (2)

Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu; siyanür şüphesi var (2)

EVE GİREN POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ GÖZETİM ALTINDAAntalya'da Selim ve Sultan Şimşek çifti ile çocukları Ceren ve Ali Çınar Şimşek'in cansız bedenlerinin bulunduğu daireye ilk giren 3 polis memuru ile 3 sağlık görevlisi, kokudan etkilenince hastaneye kaldırıldı.

09.11.2019 07:59 | Son Güncelleme: 09.11.2019 07:59
Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu; siyanür şüphesi var (2)

EVE GİREN VE SAĞLIK EKİPLERİ GÖZETİM ALTINDA

'da ve Sultan Şimşek çifti ile çocukları Ceren ve Ali Çınar Şimşek'in cansız bedenlerinin bulunduğu daireye ilk giren 3 memuru ile 3 sağlık görevlisi, kokudan etkilenince hastaneye kaldırıldı. Polis ve sağlık görevlilerinin durumunun iyi olduğu, tedbiren gözetim altında tutuldukları kaydedildi.


Kaynak: DHA
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