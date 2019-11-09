Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu; siyanür şüphesi var (2)
EVE GİREN POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ GÖZETİM ALTINDAAntalya'da Selim ve Sultan Şimşek çifti ile çocukları Ceren ve Ali Çınar Şimşek'in cansız bedenlerinin bulunduğu daireye ilk giren 3 polis memuru ile 3 sağlık görevlisi, kokudan etkilenince hastaneye kaldırıldı.
EVE GİREN POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ GÖZETİM ALTINDA
Antalya'da Selim ve Sultan Şimşek çifti ile çocukları Ceren ve Ali Çınar Şimşek'in cansız bedenlerinin bulunduğu daireye ilk giren 3 polis memuru ile 3 sağlık görevlisi, kokudan etkilenince hastaneye kaldırıldı. Polis ve sağlık görevlilerinin durumunun iyi olduğu, tedbiren gözetim altında tutuldukları kaydedildi.