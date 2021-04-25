Bir süre önce eşinden ayrılan 37 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu
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Bir süre önce eşinden ayrılan 37 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu

Bir süre önce eşinden ayrılan 37 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da bir süre önce eşinden ayrıldığı öğrenilen 37 yaşındaki Çiğdem Özdemir, kızı tarafından evinde ölü bulundu. İntihar üzerinde duran ekipler, evde piknik tüpü gazının açık olduğunu belirlerken, "Gaz açık, elektriği açmayın, sigara, telefon vs kullanmayın" yazılı bir not buldu.

Antalya'nın Alanya ilçesi Mahmutlar Mahallesi'nde bir apartman dairesinde yaşayan Çiğdem Özdemir'in (37) saat 15.30 sıralarında yanına gelen annesi içeri girdiğinde kızını yerde hareketsiz halde buldu. Bunun üzerine annesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

EKİPLER UYARI İÇEREN BİR NOT BULDU

Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrollerde Özdemir'in hayatının kaybettiğini belirledi. İntihar şüphesi üzerine duran jandarma ekipleri ise yaptıkları incelemelerde evde piknik tüpü gazının açık olduğu, yoğun gaz kokusu bulunduğunu belirlerken, "Gaz açık, elektriği açmayın, sigara, telefon vs kullanmayın" yazılı bir not buldu.

BİR SÜRE ÖNCE EŞİNDEN AYRILDIĞI ÖĞRENİLDİ

Eşinden bir süre önce ayrıldığı öğrenilen bir çocuk annesi Özdemir'in cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı. Buradaki korona virüs testinin ardından Özdemir'in cenazesinin otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderileceği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bir süre önce eşinden ayrılan 37 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu
Bir süre önce eşinden ayrılan 37 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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