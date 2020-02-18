Antalya'da 3 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi
Haberler » Güncel » Antalya'da 3 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi - Haber

Antalya'da 3 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi

Antalya'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişi tedaviye alındı.

18.02.2020 11:30 | Son Güncelleme: 18.02.2020 11:49
Antalya'da 3 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi

'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişi tedaviye alındı.

ilçesi Güzeloluk Mahallesi 1830 Sokak'ta iki katlı binanın giriş katında yaşayan ailesinin evine giden Mehmet , annesi Nigar ile babası Orhan Tekeli'yi sobanın bulunduğu salonda, anneannesi Ayşe 'nin ise diğer odada hareketsiz olduğunu gördü.

Tekeli, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen üç kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


Ayşe Çelikli'nin oğlu Hüseyin Çelikli, AA muhabirine, gece sobanın tütmesinden dolayı olayın gerçekleştiğini söyledi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler