ANTALYA'DA 1.5 METRELİK YILAN İŞYERİNE GİRMEYE ÇALIŞTI
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ANTALYA'DA 1.5 METRELİK YILAN İŞYERİNE GİRMEYE ÇALIŞTI

ANTALYA'DA 1.5 METRELİK YILAN İŞYERİNE GİRMEYE ÇALIŞTI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'da yaklaşık 1.5 metre uzunluğundaki kara yılan, kentin işlek caddesinde korkuya neden oldu.

Antalya'da yaklaşık 1.5 metre uzunluğundaki kara yılan, kentin işlek caddesinde korkuya neden oldu.

Yılanın kapısı kapalı olan işyerine girmeye çalıştığı o anlar cep telefonu kamerasına da yansıdı.

Antalya'da hava sıcaklığının 24 dereceye çıkması, doğada yuvalarında olan zehirli sürüngen hayvanları da etkiledi. Dün öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Topçular mahallesinde evinin mutfağında yemek yapan Merve Kılcan'ın, ocak demirine dolanmış yılanı görmesi ve korku dolu anlar yaşamasının ardından bugün yaklaşık 1.5 metrelik bir yılan kentin en işlek Muratpaşa ilçesinin Arık Caddesi'ndeydi. İçişleri Bakanlığı'nın 'Tam kapanma' kısıtlaması nedeniyle işyerinin kapalı olması olası korku ve paniğe engel oldu. İzinli olduğu için caddede olanlar, kara yılanın bir simitçi dükkanına girmeye çalışmasını ve uzaklaşmasını cep telefonu ile görüntüledi.

Kısa süreli şaşkınlık yaşayan gençlerin, "Yakalayabilir misin" sözleri ve konuşmaları cep telefonu görüntülerine de yansıdı. Yılan daha sonra bina aralarında kayboldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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