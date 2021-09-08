Antalya Büyükşehir Belediyesinden kısa kıs
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Antalya Büyükşehir Belediyesinden kısa kıs

Antalya Büyükşehir Belediyesinden kısa kıs
Anadolu Ajansı / Zehra Tekeci - Haberler | Güncel

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Zabıta Haftası ve Zabıta Teşkilatı'nın 195. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Zabıta Haftası ve Zabıta Teşkilatı'nın 195. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Böcek, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Osman Küçük, Zabıta Müdürü Behiç Özdemir ve zabıta personeli ile bir araya geldi.

Böcek görüşmede, Zabıta Başkanlığı'nın belediyelerin en önemli birimlerinden olduğunu dile getirdi.

Zabıta Haftası ve Zabıta Teşkilatı'nın 195. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Böcek, "Zabıtalarımız bizim yüz akımız. Her zaman bizi en güzel şekilde temsil ediyorlar. Bütün vatandaşların malıyla, canıyla, sağlıklarıyla ilgilendikleri için zabıta personelimize ve zabıta teşkilatımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Ziyaretin sonunda Başkan Böcek, iki kadın zabıta memuruna çiçek verdi.

-"Büyükşehirin çalışmaları meslek odalarına anlatıldı"

Başkan Böcek, Antalya Meslek Odaları Eşgüdüm Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Toplantıda Başdanışman Cem Oğuz, meslek odaları temsilcilerine Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi verdi.

Alt yapıdan üst yapıya halkın yararına olacak projeleri hayata geçirdiklerini söyleyen Oğuz, Varsak'tan Antalya Müzesi'ne güzergahı tamamlanan 3. Etap Raylı Sistem'in ekim ayı içinde yolcu taşımaya başlanacağını açıkladı.

Konyaaltı Varsak arası güzergahta hizmet verecek 4. Etap raylı sistem için de Ulaştırma Bakanlığı ile görüşmelerin başladığını belirten Oğuz, projenin onayı ile proje ve yapım ihalesine çıkacaklarını aktardı.

"Büyükşehirden Döşemealtı'na bakım"

Büyükşehir Belediyesi, Döşemealtı ilçesinde mevsimsel çiçek dikim ve bakımlarını çalışmalarını sürdürüyor.

Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, ortak kullanıma açık alanlarda temizlik ve bakım işlemleri yapılıyor.

Ekipler, ilçe genelindeki yeşil alanlarda ve parklarda ağaçlandırma, ağaç bakım ve budama, çim biçme, yabani ot temizliği, sulama, park bakım ve revize çalışmalarına da devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Tekeci

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