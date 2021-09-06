Antalya Büyükşehir Belediyesi olağan meclis toplantısında aşı çağrısı yapıldı
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Antalya Büyükşehir Belediyesi olağan meclis toplantısında aşı çağrısı yapıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi olağan meclis toplantısında aşı çağrısı yapıldı
Anadolu Ajansı / Tahsin Küçükkaraca - Haberler | Güncel

Antalya Büyükşehir Belediyesi eylül ayı olağan meclis toplantısında konuşan partilerin grup sözcüleri, salgın önlemleri kapsamında vatandaşlara aşılarını yaptırma çağrısında bulundu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi eylül ayı olağan meclis toplantısında konuşan partilerin grup sözcüleri, salgın önlemleri kapsamında vatandaşlara aşılarını yaptırma çağrısında bulundu.

Toplantı, Başkan Vekili Deniz Filiz başkanlığında gerçekleştirildi.

Salgın önlemleri kapsamında sosyal mesafe kuralına göre oturulan toplantıda, partilerin grup sözcüleri gündem dışı konuşma yaptı.

AK Parti grup sözcüsü Ali Çetin, salgın nedeniyle hastaneye yatanların büyük çoğunluğunun aşı yaptırmayanlardan oluştuğunu belirterek, "Kendimizi düşünmüyorsak yakınlarımızı düşünelim. Aşımızı olalım." dedi.

Manavgat'taki yangında zarara uğrayan vatandaşların zararlarının karşılandığını kaydeden Çetin, 252 milyon fidanın toprakla buluşturulacağını aktardı.

MHP grup sözcüsü Selçuk Senirli de aşısını yaptırmayanların bir an önce aşı olmalarını istedi.

CHP grup sözcüsü Ertuğrul Ünal ve İYİ Parti grup sözcüsü Ertürk Yazar ise vatandaşların maske, mesafe ve hijyen konusunda daha dikkatli olmaları tavsiyesinde bulundu.

Konuşmaların ardından 103 gündem maddesinin görüşülmesi için bir araya gelen meclis üyeleri 44 maddeyi karara bağladı.

Diğer maddeler ise komisyonlara havale edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi olağan meclis toplantısında aşı çağrısı yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahsin Küçükkaraca

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