Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden kısa kısa

ANTALYA (AA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, üreticiye fide desteğini sürdürüyor, atık su arıtma tesisinde tadilat çalışması başlattı, turizm çeşitliliğini arttırmak için de "Beşkonak Festivali" düzenleyecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Beşkonaklılar Birlik ve Beraberlik Derneği işbirliğiyle yapılacak festival 7 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Çeşitli etkinliklerin düzenleneceği ve rafting yarışması yapılacak festivalde, Antalya'nın ve Beşkonak'ın tanıtımına katkı sağlaması, Köprülü Kanyon'un doğal güzelliklerine dikkati çekmesi planlanıyor.

Belediyeden üreticiye kestane fidesi desteği

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, üreticiye fide ve fidan desteği faaliyetleri kapsamında İbradı ilçesinde kestane fidesi dağıtımı gerçekleştirdi.

Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürlüğünce ilçede yapılan dağıtımda kestane üretimini yaygınlaştırmak amaçlanıyor.

Dağıtımın ardından üreticilere dikim, üretim ve aşılama sürecinde de destek verilecek.

Alanya'da atık su arıtma tesisinde tadilat çalışması yapılıyor

Büyükşehir Belediyesince Alanya ilçesindeki Türkler Mahallesi'nde bulunan Atık Su Arıtma Tesisinde kapsamlı tadilat çalışması yürütüyor.

ASAT Genel Müdürlüğü ekipleri, deniz ve çevre sağlığını korumaya yönelik çalışan tesiste, deniz deşarj hattının onarımı, hattın zarar görmesini engellemek ve tesisin çalışmalarını sürdürebilmesine yönelik onarımları kapsayan çalışmaları sürdürüyor.

Öte yandan, ekipler kent içi trafiği rahatlatacak yeni yol yapım projeleri kapsamında başlattığı Konyaaltı'ndaki yol çalışmalarında sona yaklaştı.

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