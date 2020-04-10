Antalya Büyükşehir Belediyesi Kovid-19'la mücadelede 32 bin 150 litre dezenfektan kullandı Antalya Büyükşehir Belediyesince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kent genelinde bugüne kadar 32 bin 150 litre dezenfektan kullanıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kent genelinde bugüne kadar 32 bin 150 litre dezenfektan kullanıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, 225 kişilik temizlik ekibinin kent merkezi ve ilçelerde 4 bin 720 kurum binası, 1210 cami, 1200 kamu aracı, ilçelerdeki sebze halleri, 37 cadde ile bulvarda dezenfeksiyon işlemi yaptığı bildirildi.

Ekiplerin bu çalışmalarda, Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü bünyesindeki Su Kalite Kontrol Laboratuvarı'nda üretilen 32 bin 150 litre dezenfektanı kullandığı kaydedildi.

Kentte salgınla mücadele kapsamında Muratpaşa Belediyesi, pamuklu kumaştan üretilen ve içinde nasıl kullanılacağını anlatan kılavuzla birlikte 3'erli paketlenen maskeleri 250 kişilik ekibiyle evlere dağıtmayı sürdürdü.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, yaptığı açıklamada, "evde kal" çağrısını yineleyerek, şunları ifade etti:

"Mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın. Dışarı çıkmak zorundaysak mutlaka maske takalım. Birbirimizi bu salgından korumanın en etkili yolu maske kullanımı. Bunun için biz de her komşumuza bir maske ulaştırıyoruz. Dağıtımını yaptığımız maskeler yıkanabilir özellikte."

Kentteki diğer ilçe belediyeleri de dezenfeksiyon ve maske dağıtımı çalışmaları yapıyor.

Kaynak: AA