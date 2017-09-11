Antalya Büyükşehir Belediyesi Eylül Ayı Meclis Toplantısı
Antalya Büyükşehir Belediyesi eylül ayı olağan meclis toplantısı, Menderes Türel başkanlığında yapıldı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi eylül ayı olağan meclis toplantısı, Menderes Türel başkanlığında yapıldı.
204 gündem maddesinden 41'nin görüşüldüğü mecliste, grup sözcüleri toplantı öncesi gündemle ilgili değerlendirmelerde bulundu. AK Parti Grup Sözcüsü Bahattin Bayraktar, dünyanın gözü önünde Arakan'da büyük bir katliam yaşandığını belirtti. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nin bu katliama seyirci kaldığına vurgu yapan Bayraktar, dünyanın birçok bölgesinde sadece Müslümanların katledildiğine dikkati çekti. Bayraktar, "Bu ülkeleri kınıyoruz. Mazlumların sesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a girişimleri nedeniyle teşekkür ediyoruz. Nerede bir mazlum nerede bir mağdur varsa Sayın Cumhurbaşkanımız sahip çıkıyor. Allah ondan razı olsun." diye konuştu. Bayraktar, geçen ayın zaferlerle dolu olduğunu da anımsatarak şehitleri ve ülkeyi bugünlere getirenleri şükranla andıklarını kaydetti.
CHP Grup Sözcüsü Cansel Çevikol Tuncel de 30 Ağustos Zafer Bayramı başta olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda ve bugünlere gelmesinde emeği geçen Atatürk ve silah arkadaşlarını özlemle yad ettiklerini belirtti.
MHP Grup Sözcüsü Selçuk Senirli geçtiğimiz günlerde şehit edilen Eren Bülbül ve onun gibi ülke için kan döken bütün şehitleri rahmetle andıklarını söyledi. Senirli, "Onların aziz hatırasını yaşatmak boynumuzun borcu. Onları unutmayacağız ve unutturmayacağız" diye konuştu. Senirli, Arakan'daki vahşete seyirci kalan devletleri de kınadıklarını belirtti.
Konuşmalardan sonra gündem maddelerinin komisyon raporları doğrultusunda kabul edildiği toplantıda, Akseki ve İbradı ilçelerinde enerji üretim alanları planlamasına yönelik maddeye CHP grubu tarafından olumsuz görüş bildirilmesi üzerine konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, konu eğitim, sağlık ve enerji olunca her türlü yetkiyi kullanmak suretiyle destekleme gayretinde olduklarını söyledi. Türel, bu konularda Türkiye'nin açığı olduğuna dikkati çekerek, çevreye duyarlı şekilde çalışmaları desteklediklerini vurguladı.
665. Tarihi Elmalı yağlı pehlivan güreşlerinin başarılı bir şekilde geçtiğini de belirten Türel, Orhan Okulu'nun baş pehlivan olduğu güreşleri organize eden Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin ve diğer ilgililere teşekkür etti. Türel, Antalya'nın merkez ilçe belediye başkanları başta olmak üzere birçok belediyenin ata sporunu özverili bir şekilde desteklediklerini de belirterek teşekkür etti.