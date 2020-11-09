Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek 64 gün sonra normal servise alınıyor
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Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek 64 gün sonra normal servise alınıyor

09.11.2020 11:21 | Son Güncelleme: 09.11.2020 11:35

Koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra tedavi altına alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'ten sevindiren haber geldi. Böcek, 64 gün sonra yoğun bakımdan çıkartılarak normal servise alınıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 17 Ağustos'tasosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarıda bulunmuştu.

7 EYLÜL'DE YOĞUN BAKIMA ALINDI

Bu süreçten sonra tedavisine başlanan Muhittin Böcek durumu kötüye gidince 7 Eylül'de yoğun bakım ünitesine alındı, 24 Eylül'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle solunum kaslarında sorun oluşan Böcek'e, daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi (nefes borusuna delik açılması) uygulandı.

BASIN TOPLANTISI YAPILACAK

Hürriyet'in haberine göre Böcek'in durumuyla ilgili olarak yeni bir gelişme yaşandı. Böcek 64 gün sonra yoğun bakımdan çıkartılarak normal servise alınacak. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yetkilileri durumu doğrularken, bugün saat 11.30'da senato odasında düzenlenecek basın toplantısıyla Böcek'in genel sağlık durumu hakkında detaylı bilgilendirme yapılacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek 64 gün sonra normal servise alınıyor
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