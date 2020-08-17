Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, koronavirüse yakalandığını ve kendisini izole ettiğini duyurdu.

Dünyadaki koronavirüs salgını ülkemizde de etkisini sürdürürken Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhuttin Böcek de koronavirüse yakalandı Böcek "Şu an durumum iyi" dedi.

"İZOLE DURUMDAYIM"

Twitter hesabından paylaşım yapan siyasetçi şunları yazdı "Bugün yapılan testte koronavirüs sonucum pozitif çıktı. Şu an durumum iyi, moralim yüksek. Hastanede kontrol amaçlı izole durumdayım. Lütfen maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyun. En kısa sürede görüşmek dileğiyle..."