Antalya Bilim Üniversitesi Fahri Doktora Ödül Töreni - Çavuşoğlu (5)
-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANTALYA - Antalya Bilim Üniversitesi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanında fahri doktora verdi.
-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANTALYA - Antalya Bilim Üniversitesi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanında fahri doktora verdi. Üniversitede düzenlenen törenle cübbesini giyen Çavuşoğlu, öğrencilere hitap etti.