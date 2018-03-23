Antalya Bilim Üniversitesi Fahri Doktora Ödül Töreni - Çavuşoğlu (5)

Antalya Bilim Üniversitesi Fahri Doktora Ödül Töreni - Çavuşoğlu (5)

-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANTALYA - Antalya Bilim Üniversitesi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanında fahri doktora verdi.

-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANTALYA - Antalya Bilim Üniversitesi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanında fahri doktora verdi. Üniversitede düzenlenen törenle cübbesini giyen Çavuşoğlu, öğrencilere hitap etti.

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