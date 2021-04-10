ANTALYA BAŞKAN TÜTÜNCÜ, DENEY TÜPÜ PATLAYINCA KORKTU
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ANTALYA BAŞKAN TÜTÜNCÜ, DENEY TÜPÜ PATLAYINCA KORKTU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'nın Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, belediyenin bilim merkezinde öğrencilerle deney yaparken korku dolu anlar yaşadı.

Antalya'nın Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, belediyenin bilim merkezinde öğrencilerle deney yaparken korku dolu anlar yaşadı.

Son deneyini ilkokulda yaptığını söyleyen Başkan Tütüncü, "Sordum, Hababam sınıfındaki gibi patlama olmayacakmış" dedikten sonra öğrenciler birlikte aynı anda tüpe kimyasal maddeyi koyunca patlama yaşandı.

Kepez Belediyesi'nin Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumu(TÜBİTAK) işbirliğiyle eski Dokuma Fabrikası'nda kurduğu Antalya Bilim Merkezi, açılış için gün sayıyor. Resmi açılış töreni 30 Ağustos'ta yapılacak olan Akdeniz'in ilk ve tek bilim merkezi, geçtiğimiz günlerde bilimsel çalışmalar için öğrencilere kapılarını açtı.

Öğrenciler, Antalya Bilim Merkezi'ndeki bilimsel çalışmalarını öğretmenlerin ya da bilim merkezinin uzmanları gözetiminde sürdürüyor.

"HABABAM SINIFINDAKİ GİBİ PATLAMA OLACAK MI?"

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, bilim merkezindeki çalışmaları incelemek, hem de öğrencilerin birbirinden ilginç bilimsel araştırmalarını, deneyleri görmek için merkezi ziyaret etti. Öğrencilerin deney heyecanına ortak olmak isteyen Başkan Tütüncü, açık alanda gerçekleştirilen hidrojen peroksit'in katelizör yardımı ile girdiği tepkime deneyine katıldı. Masa başına geçen Başkan Tütüncü, "Son deneyimi ilkokul 5'nci sınıfta yapmıştım. Burada öğrenciler teorik bilgilerini deneyimliyorlar, bambaşka bir boyuta taşıyorlar" dedi. Başkan Tütüncü, "Sordum, 'Hababam sınıfındaki gibi bir patlama olacak mı?' diye. Ama çok şükür bu deneyde olmayacakmış" dedi. Eğitmen ve diğer 2 öğrenciyle birlikte gerçekleştirdiği deneyde, tüplere hidrojen peroksit ve deterjan ile tepkimeye giren katelizör reaksiyona neden oldu.

Tepkimeyle ortaya çıkan ve mini bir patlamayı andıran reaksiyon da Başkan Tütüncü ve yanındakiler masanın etrafından kaçıştı. Bir öğrenci korkutan elindeki tüpü atıp kırdı. Merkezin öğretmeni Başkan Tütüncü'ye, "Sizde birşey var mı Başkanım?" diye sordu. Başkan Tütüncü'nün üzerine gelen kimyasal sıvılar da temizlendi.

ANTALYA BAŞKAN TÜTÜNCÜ, DENEY TÜPÜ PATLAYINCA KORKTU
ANTALYA BAŞKAN TÜTÜNCÜ, DENEY TÜPÜ PATLAYINCA KORKTU
ANTALYA BAŞKAN TÜTÜNCÜ, DENEY TÜPÜ PATLAYINCA KORKTU
ANTALYA BAŞKAN TÜTÜNCÜ, DENEY TÜPÜ PATLAYINCA KORKTU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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