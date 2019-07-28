ANTALYA Balık tutmaya gittiği barajda boğuldu

Balık tutmaya gittiği barajda boğuldu

AFYONKARAHİSAR'da 3 arkadaşıyla balık tutmak için gittiği barajda bindikleri sandalın ters dönmesi sonucu suya düşen İbrahim Çardak (53) boğuldu. Arkadaşları kendi imkanlarıyla sudan çıkarken, İbrahim Çardak'ın cansız bedenine 2 saat sonra ulaşılabildi.

Olay, saat 15.00 sıralarında Afyonkarahisar'ın merkeze bağlı Gebeceler beldesindeki barajda meydana geldi. İbrahim Çardak ve 3 arkadaşı öğle saatlerinde balık tutmak için geldiği barajda sandalla suya açıldı. Bu sırada sandal henüz bilinmeyen nedenle ters dönünce İbrahim Çardak ve 3 arkadaşı suya düştü. Arkadaşları kendi imkanlarıyla karaya çıkmayı başarırken, İbrahim Çardak suda kayboldu.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 112, jandarma ile Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri ve çevredeki vatandaşlar Çardak'ı aramaya başladı. Suda yaklaşık 2 saatlik aramanın ardından ekipler İbrahim Çardak'ın cansız bedenine ulaştı. Gebeceler beldesinde oturduğu öğrenilen Çardak'ın yakınları olay yerinde fenalık geçirirken, jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: DHA