ANTALYA Antalyalı genç, 'Efeler' gibi evlilik teklifi etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ANTALYA Antalyalı genç, 'Efeler' gibi evlilik teklifi etti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalyalı genç, 'Efeler' gibi evlilik teklifi ettiAntalyalı bir genç, kız arkadaşına 6 arkadaşıyla birlikte zeybek oynadıktan sonra evlilik teklif etti.

Antalyalı genç, 'Efeler' gibi evlilik teklifi etti

Antalyalı bir genç, kız arkadaşına 6 arkadaşıyla birlikte zeybek oynadıktan sonra evlilik teklif etti. Güllerden kalbin içinde zeybek oyununu izleyen genç kadın, yanına tek taş yüzükle gelen sevgilisinin teklifini kabul etti.

İlginç evlilik teklifi seremonisi, Lara DüdenPark'ta yapıldı. 6 erkek arkadaşı ile birlikte parka tek tip kıyafet giyerek gelen genç, müzik eşliğinde zeybek oynadı. Batı Anadolu kültüründe oynanan ve zeybek oynayanın 'Cesur adam' olarak tanımlandığı oyunda, genç kadın da güllerden kalp şeklinde yapılan çemberin içinde sevdiği genç ve 6 arkadaşının oyununu izledi. Çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, sevdiği kadının yanına gelen genç cebinden tek taş yüzük çıkartıp, evlilik teklifinde bulundu. Gencin arkadaşları da bu sırada minik havai fişekleri ateşledi. Genç kadın, konfetilerin altında teklifi kabul etti.

Gencin önce zeybek oynaması ve ardından sevdiği kadına romantik evlilik teklifi, parkta oturan Antalyalılar tarafından alkışlandı.

ANTALYA Antalyalı genç, 'Efeler' gibi evlilik teklifi etti
ANTALYA Antalyalı genç, 'Efeler' gibi evlilik teklifi etti
ANTALYA Antalyalı genç, 'Efeler' gibi evlilik teklifi etti
ANTALYA Antalyalı genç, 'Efeler' gibi evlilik teklifi etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali İhsan Su Özlem Zengin Erkan Kandemir Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Demet Akalın Türkan Şoray Murat Dalkılıç Cemal Can Canseven
Spor Ali Koç Ersun Yanal Fatih Terim Mesut Bakkal Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Letonya Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ANTALYA Antalyalı genç, 'Efeler' gibi evlilik teklifi etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 09:04:35. #1.14#
title