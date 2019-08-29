Antalya anne marie, aspendos ve antalya'ya hayran oldu

29.08.2019 13:32

Anne Marie, Aspendos ve Antalya'ya hayran oldu

Antalya'nın Serik ilçesindeki Regnum Carya Otel'de konser veren ve tatilini sürdüren ünlü İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Anne Marie, Aspendos Antik Tiyatrosu'nu gezdi. Anne Marie, "Antalya çok güzel bir şehir, Aspendos'u gördükten sonra da anladım ki tarihi zenginlikleri de denizi ve kumsalları kadar muhteşem" dedi.

Regnum Live in Concert serisinin bu yılki son konserinde 25 Ağustos'ta sahneye çıkan dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Anne Marie, konser sonrası devam eden Antalya tatilinde dünya kültür mirasları arasında yer alan Aspendos'u da ziyaret etti. Özel helikopterle Antalya'nın günümüze kadar ayakta kalmış ve ihtişamıyla asırlara meydan okuyan antik kent Aspendos'a giden Marie, gördüğü manzara karşısında büyülendi.

Regnum Carya Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şafak Öztürk'ün eşlik ettiği özel gezide Anne Marie'ye Aspendos'un tarihi ve önemi tüm detaylarıyla anlatıldı. Aspendos'un adını bu yıl uluslararası kamuoyunda duyuran Aspendos yılını duyarak antik kenti çok merak ettiğini söyleyen genç yıldız, Aspendos'un yüzyıllara meydan okuyan tarihi tiyatrosuna ve su kemerlerine hayran kaldı. Gezi sonrası kendisine özel tahsis edilen helikopterle Antalya turu atan Marie, "Antalya çok güzel bir şehir, Aspendos'u gördükten sonra da anladım ki tarihi zenginlikleri de denizi ve kumsalları kadar muhteşem" dedi.

Kaynak: DHA