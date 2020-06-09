ANTALYA Amatör balıkçılara yunus balığı sürprizi Amatör balıkçılara yunus balığı sürpriziANTALYA'nın Kemer ilçesi açıklarında ava çıkan amatör balıkçılar yunus balığı sürpriziyle karşılaştı.

Amatör balıkçılara yunus balığı sürprizi

ANTALYA'nın Kemer ilçesi açıklarında ava çıkan amatör balıkçılar yunus balığı sürpriziyle karşılaştı. 2 yunus, balıkçıların bulunduğu teknenin önünde çeşitli hareketlerle şov yaptı.

Amatör balıkçı Vedat Kaya, geçen pazar günü arkadaşlarıyla balık avına çıktıkları tekneyle Kemer ilçesi Phaselis Antik Kenti açıklarında ilerlerken, denizde 2 yunus balığı fark etti. Yunuslardan biri balıkçıları görünce deniz üzerinde çeşitli hareketlerle şov yaptı. Amatör balıkçı Vedat Kaya da yunusun şovunu cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Vedat Kaya, zaman zaman balık avlamaya çıktıklarını, daha önce de yunus gördüklerini ancak ilk defa böyle bir şovla karşılaştıklarını söyledi. Vedat Kaya, "Yunus balıklarının şovu çok hoşumuza gitti. Hatıra olması açısından da cep telefonuyla görüntülerini çektik" dedi.

Kaynak: DHA