ANTALYA ACILI KIZIN FERYADI: BEN ANNEMİ İSTİYORUM
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ANTALYA ACILI KIZIN FERYADI: BEN ANNEMİ İSTİYORUM

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'da denizde cesedi bulunan Necla Özkan'ı (55) teşhis eden eşi ve kızı sinir krizi geçirdi.

Antalya'da denizde cesedi bulunan Necla Özkan'ı (55) teşhis eden eşi ve kızı sinir krizi geçirdi.

*- Kızı Hülya Özkan, "Ben annemi istiyorum, annemin yanına gideceğim. Ne olur anneme bir bakıyım. Baba, annem gitmesin" diyerek gözyaşı döktü.

Olay, Muratpaşa ilçesi Falez Parkı'nda meydana geldi. Sabah saatlerinde parka spor yapmaya gidenler, denizin 50 metre açığında bir cisim fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından Yat Limanı'ndan hareket eden deniz polisi, tarif edilen noktada bir kadın cesedi buldu. Bota alınan ceset Yat Limanı'na çıkarıldı. Polis ekipleri yaptığı incelemede, cesedin Necla Özkan'a ait olduğunu belirledi. Polisin haber vermesiyle Deniz Şube Müdürlüğü'ne gelen Feyzullah Özkan ve kızı Hülya Özkan, sinir krizi geçirdi. Eşinin cesedini teşhis eden Feyzullah Özkan, polis ekipleri tarafından güçlükle sakileştirildi. Eşi Özkan'ın cenazesinin yanında yatan Feyzullah Özkan, "Hayır hayır eşim olamaz. Oy oy" diye gözyaşı döktü. Kızı Hülya Özkan ise "Ben annemi istiyorum, annemin yanına gideceğim. Ne olur anneme bir bakayım. Baba annem gitmesin" diyerek gözyaşı döktü.

Özkan'ın cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

ANTALYA ACILI KIZIN FERYADI: BEN ANNEMİ İSTİYORUM
ANTALYA ACILI KIZIN FERYADI: BEN ANNEMİ İSTİYORUM
ANTALYA ACILI KIZIN FERYADI: BEN ANNEMİ İSTİYORUM
ANTALYA ACILI KIZIN FERYADI: BEN ANNEMİ İSTİYORUM

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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