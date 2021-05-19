Antalya açıklarında deniz araçlarıyla '19 Mayıs' gösterisi
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Antalya açıklarında deniz araçlarıyla '19 Mayıs' gösterisi

Antalya açıklarında deniz araçlarıyla '19 Mayıs' gösterisi
Demirören Haber Ajansı / Alparslan Çınar - Haberler | Güncel

ANTALYA'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri, denize taşındı.

ANTALYA'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri, denize taşındı. Antalya açıklarında, 50'ye yakın deniz aracı ile Türk bayrağının da açıldığı gösteri yapılırken, Konyaaltı sahilinden ilgiyle izlendi.

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi Antalya'da da coşkuyla kutlandı. Kentte çok sayıda kutlamanın yanı sıra denizde teknelerle yapılan gösteri dikkat çekti. Antalya Yat Limanı'nda konuşlu tekneler, tek sıra halinde limandan ayrıldı. 40 metre yüksekliğe ulaşan falezlerin kıyısında marşlar çalınırken, tekne, bot, yelkenli ve jet ski'den oluşan 50'ye yakın deniz aracı, Konyaaltı sahiline yakın noktada demirlendi. Uzun süre su takı yapılan teknelere, Vali Ersin Yazıcı'nın da bulunduğu tekneden marş çalınarak, eşlik edildi. Denizdeki gösteri, sahildekiler tarafından da ilgiyle izlenip, alkışlandı. 

Muğla Aksaz'dan demir alan, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 'TCG Barbaros' isimli savaş gemisi de etkinlik kapsamında Antalya Limanı'na geldi. Bayraklarla süslenen gemi, Konyaaltı açıklarındaki seyir sonrası limana döndü.Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Altı Topluluğu ise su altında 54 metrekarelik Türk bayrağı açarak, su yüzeyine çıkarıp, dalgalandırdı. AÜ Sağlık Spor ve Kültür Dairesi Başkanı Mehmet Ali Özçelik, kutlama kapsamında etkinliklere kayıtsız kalmadıklarını söyledi. Denizde dev Türk bayrağını açıp, dalgalandırdıklarını belirten Özçelik, "Kaya tırmanma topluluğu 12 metrelik bayrağı açtı. Ulusal kurtuluş hareketimizin 102'nci yılının gururunu yaşadık" dedi.Etkinliği Konyaaltı Varyant'ta izleyenler de çok mutlu olup, gururlandıklarını söyledi. Şahin Senai, etkinliğin güzel olduğunu ve eşiyle etkinlikte görev alan çocuklarını izlemek için geldiklerini söyledi. Yelkenlileri çok merak ettiğini ve izleyebildiği mutlu olduğunu belirten Zeynep Senai ise "Çok güzel oldu. Ben de bir gencim ve gurur duydum" diye konuştu. 

Öte yandan denizdeki dalga boyunun yükselmesi ve rüzgar nedeniyle etkinlik, planlanandan kısa sürdü. Aynı güzergahtan geri dönülürken, tekneler, Antalya Yat Limanı'na demirlendi.


Antalya açıklarında deniz araçlarıyla '19 Mayıs' gösterisi
Antalya açıklarında deniz araçlarıyla '19 Mayıs' gösterisi
Antalya açıklarında deniz araçlarıyla '19 Mayıs' gösterisi
Antalya açıklarında deniz araçlarıyla '19 Mayıs' gösterisi
Antalya açıklarında deniz araçlarıyla '19 Mayıs' gösterisi
Antalya açıklarında deniz araçlarıyla '19 Mayıs' gösterisi
Antalya açıklarında deniz araçlarıyla '19 Mayıs' gösterisi
Antalya açıklarında deniz araçlarıyla '19 Mayıs' gösterisi
Antalya açıklarında deniz araçlarıyla '19 Mayıs' gösterisi
Antalya açıklarında deniz araçlarıyla '19 Mayıs' gösterisi
Antalya açıklarında deniz araçlarıyla '19 Mayıs' gösterisi
Antalya açıklarında deniz araçlarıyla '19 Mayıs' gösterisi
Antalya açıklarında deniz araçlarıyla '19 Mayıs' gösterisi
Antalya açıklarında deniz araçlarıyla '19 Mayıs' gösterisi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alparslan Çınar

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