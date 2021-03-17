ANTALYA 5 gündür kayıp Ramazan, açık denizde aranıyor

5 gündür kayıp Ramazan, açık denizde aranıyorANTALYA'da 5 gün önce kaybolan ve dün gece saatlerinde kulaklığı, ayakkabısı ve şapkası falezlerde bulunan Ramazan Özkan'ı (33) arama çalışmaları açık denizde sürdürüldü.

5 gündür kayıp Ramazan, açık denizde aranıyor

ANTALYA'da 5 gün önce kaybolan ve dün gece saatlerinde kulaklığı, ayakkabısı ve şapkası falezlerde bulunan Ramazan Özkan'ı (33) arama çalışmaları açık denizde sürdürüldü.

Antalya'da, Mimar Sinan Üniversitesi Moda Tasarımı 3'üncü sınıf öğrencisi Ramazan Özkan, 11 Mart Perşembe akşamı ailesi ile telefonla görüştükten sonra kayıplara karıştı. Özkan'dan haber alamayan yakınları, polise kayıp başvurusunda bulunurken, dün akşam saatlerinde Düden Şelalesi'nin döküldüğü falezlerde ayakkabısının teki, şapka ve kulaklığını bulan arkadaşları, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, halat yardımıyla falezlerden inerek, yarım saatlik arama çalışması yaptı. Ancak aramadan sonuç alınamadı.

Sabahın ilk saatleriyle beraber deniz polisi, sahil güvenlik ve dalgıç polisler, aynı noktada ve denizin açıklarında arama çalışması yaptı. Özkan'ın yakınları ve arkadaşları da falezlere gelerek arama çalışmalarını yerinde takip etti.

Deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri dron desteğiyle de deniz üzerinde havadan arama çalışması yaptı. Çalışmalar, hava kararıncaya kadar sürdürülecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı