Antalya 4'üncü çift kol nakli antalya'da yapıldı -
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Antalya 4'üncü çift kol nakli antalya'da yapıldı -

ANTALYA 4'üncü çift kol nakli Antalya'da yapıldı (2)TÜRKİYE'de 5 yüz, 3 çift kol ve rahim nakli yapılan Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde, 4'üncü çift kol nakli Yusuf Oğuz Şimşek'e (25) yapıldı.

26.11.2019 10:19 | Son Güncelleme: 26.11.2019 10:28
Antalya 4'üncü çift kol nakli antalya'da yapıldı -

4'üncü çift kol nakli Antalya'da yapıldı (2)

TÜRKİYE'de 5 yüz, 3 çift kol ve rahim nakli yapılan (AÜ) Hastanesi'nde, 4'üncü çift kol nakli Yusuf 'e (25) yapıldı. Dün gece başlayan nakil operasyonu, yaklaşık 6 saat sürdü.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Antalya 4'üncü çift kol nakli antalya'da yapıldı -
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