Antalya 4'üncü çift kol nakli antalya'da yapıldı
4'üncü çift kol nakli Antalya'da yapıldı (1)Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA) - TÜRKİYE'de 5 yüz, 3 çift kol ve rahim nakli yapılan Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde, 4'üncü çift kol nakli Yusuf Oğuz Şimşek'e (25) yapıldı.
26.11.2019 10:07 | Son Güncelleme: 26.11.2019 10:08
4'üncü çift kol nakli Antalya'da yapıldı (1)
Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA) - TÜRKİYE'de 5 yüz, 3 çift kol ve rahim nakli yapılan Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde, 4'üncü çift kol nakli Yusuf Oğuz Şimşek'e (25) yapıldı. Dün gece başlayan nakil operasyonu, yaklaşık 6 saat sürdü.
DHA-Genel - Türkiye-Antalya - Erol AKKIR
Kaynak: DHA
Haber Videosu: Antalya 4'üncü çift kol nakli antalya'da yapıldı