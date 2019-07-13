Antakya Belediyesinin çalışmaları

Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, basın mensuplarına yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Yılmaz, bir restaurantta gerçekleşen toplantıda, gönül belediyeciliği anlayışıyla hareket ettiklerini ve kentte yaşayan her canlıya hizmet borçları olduklarını söyledi.

Tarihi Uzun Çarşı'nın restorasyonunun en kısa zamanda başlayacağını aktaran Yılmaz, şöyle devam etti:

"AK Parti'nin 5 milletvekiliyle geçtiğimiz günlerde Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret edip, tarihi çarşımızla ilgili projemizi sunduk. Bu projeyle çarşımız, hak ettiği görünüme kavuşacaktır. Bu konu üzerinde hassasiyetle duruyoruz. Bu kapsamda, esnafımızın da bizlere yardımcı olmasını bekliyoruz. Çarşının ferah ve görüntü kirliliği olmayan bir ortam olması için işgallere son vermelerini bekliyoruz. Ceza kesmek istemiyoruz. Herkesin kurallara uymasını bekliyoruz. Ceza yerine uyarılar yapıp esnafımızı bilinçlendirmek için çaba harcıyoruz."

Hatay Büyükşehir Belediye meclisinde de tüm parti meclis üyelerinin uyum içerisinde çalıştığını kaydeden Yılmaz, amaçlarının Hatay'a hizmet olduğunu, bu uyumun hizmet adına devam edeceğini söyledi.

Yılmaz, toplantı sonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kaynak: AA