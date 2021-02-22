Antakya Belediyesinden çalışanlarına ikramiye
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Antakya Belediyesinden çalışanlarına ikramiye

22.02.2021 16:59 | Son Güncelleme: 22.02.2021 17:09
Antakya Belediyesinden çalışanlarına ikramiye

Antakya Belediyesi'nin personeline 13 yevmiye tutarında ikramiye verildiği bildirildi.

Antakya Belediyesi'nin personeline 13 yevmiye tutarında ikramiye verildiği bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz'ın belediye işçi personellerine toplu iş sözleşmesinden kaynaklı 2020 yılına ait 13 yevmiye tutarında 3. dilim ikramiyelerinin ödenmesi için talimat verdiği belirtildi.

İkramiyelerin işçi personelinin kıdem ve hizmet yılı esas alınarak banka hesaplarına yatırıldığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Yılmaz, Antakya'ya ve vatandaşlara hizmet için gece-gündüz demeden çalışan personellerinin aileleriyle birlikte ikramiyelerini iyi günlerde harcamasını diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş

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