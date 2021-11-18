ANTAKYA BELEDİYESİ 'TAM BANA GÖRE FESTİVAL"İNDE

ANKARA (Habermetre) - Ankara Millet Bahçesi, Türkiye'nin dört bir yanından katılan gençlerle dev bir festivale ev sahipliği yapıyor. AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı koordinesinde gerçekleşen Yerel Yönetimler Gençlik Festivali "Tam Bana Göre Festival"inde Antakya Belediyesi de yerini aldı.

Festivalde A52 numaralı stantta yer alan Antakya Belediyesi gençlerle buluşarak Antakya'nın tanıtımına katkı sunuyor. El Sanatları Müzesi, Bilim Merkezi, Olimpik Yüzme Havuzu, Restorasyon Çalışmaları dahil olmak üzere birçok proje ve gençlere yönelik birçok hizmet tanıtılıyor. Festival atölyeler, yarışmalar ve ödüllerle dolu dolu geçiyor.

Antakya Belediyesi Festivalde Gençlere Yönelik Projesiyle Ödüle Layık Görüldü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarıyla açılışı yapılan festivalde Antakya Belediyesi gençlere yönelik yürüttüğü proje ile ödül aldı. Ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alan Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, gençlere yönelik projeleri anlattı ve gençleri festivale davet etti.

Millet Bahçesi'nde 21 Kasım'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak olan "Tam Bana Göre Festival"i; kültürden sanata, spordan dijital etkinliklere kadar her alanda; konserinden paneline, söyleşisinden kitap fuarına kadar birçok faaliyetin olduğu muhteşem bir organizasyonla gençleri bekliyor.

Yayın Tarihi :

18 Kasım, 2021

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