Antakya Belediyesi'nden asfaltlama çalışmaları
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Antakya Belediyesi'nden asfaltlama çalışmaları

Anadolu Ajansı / Salim Taş - Haberler | Güncel
Antakya Belediyesi'nden asfaltlama çalışmaları

Antakya Belediyesi ekipleri alt yapısı tamamlanmış olan cadde ve sokaklarda asfaltlama çalışmaları gerçekleştiriyor.

Antakya Belediyesi ekipleri alt yapısı tamamlanmış olan cadde ve sokaklarda asfaltlama çalışmaları gerçekleştiriyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz'ın talimatları doğrultusunda hizmetlerine aralıksız devam eden Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin şehir genelinde yol açma, malzeme serme, asfaltlama, onarım ve kaldırım çalışmalarını sürdürüyor.

Açıklamada, Bağrıyanık, Kuyulu, Derince ve Odabaşı Mahallelerinde asfalt serme çalışmalarının gerçekleştirildiği, Cebrail Mahallesi'nde ise parke söküm işlemlerinin devam ettiği ve bazı sokakların da asfaltlama çalışmalarının başlatıldığı bildirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş

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