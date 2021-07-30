ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ 2 AĞUSTOS PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00'DE TOPLANIYOR
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ 2 AĞUSTOS PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00'DE TOPLANIYOR

ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ 2 AĞUSTOS PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00'DE TOPLANIYOR
Habermetre - Haberler | Sadece Haberler

ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ 2 AĞUSTOS PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14. 00'DE TOPLANIYORAntakya Belediye Meclisi, 2 Ağustos Pazartesi günü saat 14. 00'de Mahveli Nikah salonunda Ağustos ayı olağan toplantısını gerçekleştirmek üzere bir araya geliyor.

ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ 2 AĞUSTOS PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14. 00'DE TOPLANIYOR

Antakya Belediye Meclisi, 2 Ağustos Pazartesi günü saat 14. 00'de Mahveli Nikah salonunda Ağustos ayı olağan toplantısını gerçekleştirmek üzere bir araya geliyor.

Antakya Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 21. Maddesi'ne göre 2 Ağustos Pazartesi günü saat 14. 00'de Atatürk Caddesi No: 15 adresindeki Mahveli Nikah Salonu'nda gündeminde bulunan 3 maddeyi görüşmek üzere toplanıyor.

Yapılan açıklamaya göre Antakya Belediye Meclisi olağan toplantısının gündem maddeleri ise şöyle;

1- Belediyemize ait bazı taşınmazların satışının görüşülmesi

2- İmar tadil teklifleri

3- İmar komisyon rapor

Görüş ve temenniler Yayın Tarihi :

30 Temmuz, 2021

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Tanju Özcan Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Aleyna Tilki Şeyma Subaşı Sevda Erginci Oğulcan Engin
Spor Mesut Özil Mete Gazoz Fatih Terim Roger Schmidt Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ 2 AĞUSTOS PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00'DE TOPLANIYOR - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 12:23:25. #1.16#

title