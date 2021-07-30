ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ 2 AĞUSTOS PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00'DE TOPLANIYOR

ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ 2 AĞUSTOS PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14. 00'DE TOPLANIYORAntakya Belediye Meclisi, 2 Ağustos Pazartesi günü saat 14. 00'de Mahveli Nikah salonunda Ağustos ayı olağan toplantısını gerçekleştirmek üzere bir araya geliyor.

ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ 2 AĞUSTOS PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14. 00'DE TOPLANIYOR

Antakya Belediye Meclisi, 2 Ağustos Pazartesi günü saat 14. 00'de Mahveli Nikah salonunda Ağustos ayı olağan toplantısını gerçekleştirmek üzere bir araya geliyor.

Antakya Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 21. Maddesi'ne göre 2 Ağustos Pazartesi günü saat 14. 00'de Atatürk Caddesi No: 15 adresindeki Mahveli Nikah Salonu'nda gündeminde bulunan 3 maddeyi görüşmek üzere toplanıyor.

Yapılan açıklamaya göre Antakya Belediye Meclisi olağan toplantısının gündem maddeleri ise şöyle;

1- Belediyemize ait bazı taşınmazların satışının görüşülmesi

2- İmar tadil teklifleri

3- İmar komisyon rapor

Görüş ve temenniler Yayın Tarihi :

30 Temmuz, 2021

Kaynak: Habermetre