Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci, Yaşlılar Haftası'nı Kutladı

Başkan Kimyeci yayınladığı kutlama mesajında şunları kaydetti; "Büyüklerimizin varlığı, bağlı olduğu ailenin temel direği, temel dirliğidir. Yaşlılarımız geçmişimizin aynası, başımızın tacıdır. Çocuklarımıza, büyüklerimize sevgi ve saygıyı çok iyi anlatıp, aradaki köprüyü daha da sağlamlaştırmalıyız. Büyüklerimizi sadece özel gün ve haftalarda değil yılın her gününde hatırlayarak onlarla birlikte olduğumuzu her daim hissettirmeliyiz. Toplumsal yaşamın temel kuralı karşılıklı sevgi ve saygıdır.

Türk toplumu bu temel kural doğrultusunda, toplumsal dayanışmayı yaşamın her evresinde benimsemiş, yaşamını bu doğru üzerinde şekillendirmiştir. Yaşlılara bugün gösterilecek sevgi ve saygı, gelecek kaygılarımızı azaltacak, hangi yaşta olursa olsun, tüm bireylerin yaşama güvenle bakmalarını sağlayacaktır. Unutmayalım ki hepimiz yarının yaşlılarıyız. Toplumsal dayanışmanın önemli göstergelerinden birisi, yaşlılarımızın karşılaşabileceği sorunların en aza indirilmesi ve bunların çözümüne ulaşabilme olanaklarının onlara sunulmasıdır.

Yaşlılarımız milletimizin onurudur. Onlara sahip çıkmak ve onlarla ilgilenmek tüm toplum bireylerinin vatandaşlık görevidir. Büyüklerine sahip çıkan toplumlar, medeniyeti yakalamış toplumlardır. Ömrünün büyük bir kısmında topluma ve ülkesine hizmet vermiş olan büyüklerimizi, yaşlandıkları dönemde memnun etmek gurur vericidir. Yaşlılarımızın sorunlarını çözmek, toplumda hak ettikleri yeri almalarını sağlamak, yalnızca devletimizin değil, toplum olarak hepimizin sorumluluğudur.

Antakya Belediyesi ailesi olarak, değerli büyüklerimize verdiğimiz önem doğrultusunda başlattığımız Evde Temizlik Evde Bakım hizmetimiz ile 65 yaşın üstünde kimsesiz ve bakıma muhtaç yaşlılarımıza sahip çıkıyoruz.

Bu konuda özel eğitimli, konusunda uzman arkadaşlarımız ev ev dolaşarak yaşlılarımızın evlerini temizliyor, halılarını, perdelerini yıkıyor, camlarını siliyor, bulaşıklarını yıkıyor, ütülerini yapıyor, sobalarını söküp-kuruyor. Yine Yaşlılar Lokalini hizmete sunarak, değerli büyüklerimizin bir arada olabileceği, gazete, dergi okuyabileceği, televizyon izleyebileceği, sohbet ederek güzel vakit geçirebilecekleri bir mekân oluşturduk.

Yaşlılarımız bizim başımızın tacıdır. Yaşlılarımız bilgi, birikim ve tecrübeleri ile toplumsal yaşamımızdaki en değerli hazinelerimizdir. Bu nedenle yaşlılarımızı çok seviyoruz ve çok önemsiyoruz.

Bu duygularla, değerli büyüklerimizin Yaşlılar Haftası'nı kutluyor, sağlıklı, mutlu, huzur dolu uzun ömürler diliyor, tüm yaşlı vatandaşlarımızın ayrı ayrı ellerinden öpüyor, en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

Kaynak: Bültenler