Ant-Man and the Wasp: Quantumania Filmi
Ant-Man and the Wasp: Quantumania filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Ant-Man and the Wasp: Quantumania filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
Peyton Reed'ın yönettiği ve Jeff Loveness'in senaryosunu kaleme aldığı filmin başrollerinde Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Peña, Michael Douglas, Michelle Pfeiffer, Kathryn Newton ve Jonathan Majors gibi birbirinden değerli oyuncular yer alıyor.
Yönetmen: Peyton Reed
Senaryo: Jack Kirby, Jeff Loveness
Oyuncular: Evangeline Lilly, Paul Rudd, Michelle Pfeiffer, Kathryn Newton, Michael Douglas, Jonathan Majors
Filmin Türü: Aksiyon
Orijinal Adı: Ant-Man and the Wasp: Quantumania
Yapımcı Firma: Marvel Studios
Yapım Yılı: 2022
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: Marvel Studios
Vizyon Tarihi: 01.01.2070
Ant-Man and the Wasp: Quantumania Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
Kaynak: InterSinema.com