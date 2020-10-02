Ansu Fati kimdir? Ansu Fati kaç yaşında nereli? Ansu Fati hangi pozisyonda oynuyor? Ansu Fati hangi takımlarda oynadı?

Spor gündeminin en çok konuşulan isimlerinden Ansu Fati, sporseverlerin merak konusu oldu. Peki, Ansu Fati kaç yaşında nereli? Ansu Fati hangi pozisyonda oynuyor? Ansu Fati hangi takımlarda oynadı? Ansu Fati kimdir?

Yeşil sahalarda gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Ansu Fati, spor gündeminde en çok konuşulan isimlerden oluyor. Peki, Ansu Fati kimdir? Ansu Fati hangi takımlarda oynadı? Ansu Fati kaç yaşında nereli? Ansu Fati hangi pozisyonda oynuyor?

ANSU FATİ KİMDİR?

Tam adı: Anssumane Fati Vieira

Doğum tarihi: 31 Ekim 2002

Yaşı: 17 yaşında

Doğum yeri: Bissau, Gine-Bissau

Boyu: 1,78 m

Mevkii: Sol Kanat

İLK YILLARI VE ÖZEL YAŞAMI

Bissau'da doğan Anti Fati altı yaşındayken, ağabeyi Braima'nın Sevilla ile anlaşması üzerine ailesi ile Herrera'ya taşındı. Ayrıca diğer kardeşi Miguel de futbolcuydu.

KULÜP KARİYERİ

Herrera'nın yerel takımında ve Sevilla'nın genç takımında forma giyen Fati, 2012 yılında Barcelona'nın La Masia adlı akademisine katılmıştır. Bu kulübe katıldığında on yaşındaydı. 24 Temmuz 2019 tarihinde Ansu Fati, Barcelona ile ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı ve 2022 yılına kadar kulüple anlaştı. İlk maçı Real Betis karşısında Carles Perez'in yerine maça girdi. Bu maça katıldığında henüz 16 yaşındaydı. Ansu Fati, lulübün ilk maçına çıkan en genç ikinci futbolcu oldu.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Fati, ilk başta ülkesi Gine-Bissau'nun millî takım düzeyinde forma giyebiliyordu. Ancak doğduğu ülkenin hiçbir millî takım düzeyinde oynamadı. La Liga'da ilk maçına çıktıktan sonra İspanya Futbol Federasyonu ona ilgi gösterdi ve Diario AS, İspanya hükûmetinin 2019 FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası için kadroya dâhil edilmesi için Fati'ye vatandaşlık verildi. Fati, 20 Eylül 2019 tarihinde İspanyol vatandaşlığına geçirildi. 11 Ekim 2019 tarihinde, Carles Pérez'in sakatlanması üzerine İspanya 21 yaş altı millî takımına çağrıldı. İspanya 21 yaş altı ilk ilk maçına 15 Ekim 2019 tarihinde Karadağ karşısında çıktı.