Ansızın şiiri - Özdemir Asaf Ansızın şiiri
Özdemir Asaf'in Ansızın şiiri en çok okunan şiirlerinden birisi. Ansızın şiiri Özdemir Asaf tarafından kaleme alınmış ve son dönemlerde en çok takip edilen, ezberlenen şiirler arasında yer almaktadır. işte Ansızın şiiri - Özdemir Asaf Ansızın şiiri
Ansızın şiiri Özdemir Asaf'in önemli eserleri arasında yer almaktadır. "Ansızın" şiiri Türk edebiyatında ve toplumsal olarak farklı etkiler bırakmış eserlerden birisi. İşte Özdemir Asaf Ansızın şiiri
ANSIZIN
Ben sensiz olanlara seni aratıyorum,
Ben sensiz kalanlara seni yaratıyorum,
Seni saklayacağım, seni yazıp-andıkça
Kendimi çoğaltıyor, seni kuşatıyorum.
Unutturmayacağım, seni yaşatacağım,
Kendimi çoğalttıkça, seni kuşatacağım,
Her zamanda, her yerde sen bende yaşadıkça...
Sen evreninde sana seni aratacağım.