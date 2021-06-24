Ansızın şiiri - Özdemir Asaf Ansızın şiiri

Özdemir Asaf'in Ansızın şiiri en çok okunan şiirlerinden birisi. Ansızın şiiri Özdemir Asaf tarafından kaleme alınmış ve son dönemlerde en çok takip edilen, ezberlenen şiirler arasında yer almaktadır. işte Ansızın şiiri - Özdemir Asaf Ansızın şiiri