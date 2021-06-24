Ansızın şiiri - Özdemir Asaf Ansızın şiiri
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Ansızın şiiri - Özdemir Asaf Ansızın şiiri

Ansızın şiiri - Özdemir Asaf Ansızın şiiri
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Özdemir Asaf'in Ansızın şiiri en çok okunan şiirlerinden birisi. Ansızın şiiri Özdemir Asaf tarafından kaleme alınmış ve son dönemlerde en çok takip edilen, ezberlenen şiirler arasında yer almaktadır. işte Ansızın şiiri - Özdemir Asaf Ansızın şiiri

Ansızın şiiri Özdemir Asaf'in önemli eserleri arasında yer almaktadır. "Ansızın" şiiri Türk edebiyatında ve toplumsal olarak farklı etkiler bırakmış eserlerden birisi. İşte Özdemir Asaf Ansızın şiiri

ANSIZIN

Ben sensiz olanlara seni aratıyorum,

Ben sensiz kalanlara seni yaratıyorum,

Seni saklayacağım, seni yazıp-andıkça

Kendimi çoğaltıyor, seni kuşatıyorum.

Unutturmayacağım, seni yaşatacağım,

Kendimi çoğalttıkça, seni kuşatacağım,

Her zamanda, her yerde sen bende yaşadıkça...

Sen evreninde sana seni aratacağım.

Kaynak: Antoloji.com - Özdemir Asaf Ansızın şiiri

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