Anonsla 'tedbir' uyarısı yaptığı koronavirüsten hayatını kaybeden polis memuru için tören(3)
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Anonsla 'tedbir' uyarısı yaptığı koronavirüsten hayatını kaybeden polis memuru için tören(3)

Anonsla 'tedbir' uyarısı yaptığı koronavirüsten hayatını kaybeden polis memuru için tören(3)
Demirören Haber Ajansı / Sinan KABATEPE - Haberler | Güncel

ENTÜBE OLMADAN ÖNCE ARKADAŞIYLA GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞMÜŞZonguldak'ın Ereğli ilçesinde koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren polis memuru Mustafa Dönmez'in son görüntüleri ortaya çıktı.

ENTÜBE OLMADAN ÖNCE ARKADAŞIYLA GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞMÜŞ

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren polis memuru Mustafa Dönmez'in son görüntüleri ortaya çıktı. Mustafa Dönmez arkadaşı Şenol Azman ile cep telefonuyla görüntülü görüştü. Ereğli Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Mustafa Dönmez arkadaşıyla görüştüğü sırada göğsünün sıkıştığını ama iyi olduğunu belirtirken, kitap istedi. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sevk edilen ve entübe olmadan bir gün önce 9 Nisan günü Mustafa Dönmez, Şenol Azman ile yeniden görüştü. Şenol Azman el sallayan arkadaşına, "Oradan bir an önce çıkacaksın" derken, Dönmez ise, "İnşallah" diye yanıt verdi. 

 


Anonsla 'tedbir' uyarısı yaptığı koronavirüsten hayatını kaybeden polis memuru için tören(3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sinan KABATEPE

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