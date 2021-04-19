Anonsla 'tedbir' uyarısı yaptığı koronavirüsten hayatını kaybeden polis memuru için tören(2)
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Anonsla 'tedbir' uyarısı yaptığı koronavirüsten hayatını kaybeden polis memuru için tören(2)

Anonsla 'tedbir' uyarısı yaptığı koronavirüsten hayatını kaybeden polis memuru için tören(2)
Demirören Haber Ajansı / Cem SÜRMENELİ - Haberler | Güncel

TOPRAĞA VERİLDİZonguldak'ın Ereğli ilçesinde koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren polis memuru Mustafa Dönmez'in cenazesi Alaplı ilçesinde bulunan evinin önüne getirildi, dualar edilerek helallik alındı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren polis memuru Mustafa Dönmez'in cenazesi Alaplı ilçesinde bulunan evinin önüne getirildi, dualar edilerek helallik alındı. Alaplı Çağlayan Camisi'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, emniyet personeli, yakınları, vatandaşlar katıldı. Dönmez'in cenazesi ilçeye bağlı Çatak köyündeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Cem SÜRMENELİ/ALAPLI (Zonguldak),

Anonsla 'tedbir' uyarısı yaptığı koronavirüsten hayatını kaybeden polis memuru için tören(2)
Anonsla 'tedbir' uyarısı yaptığı koronavirüsten hayatını kaybeden polis memuru için tören(2)
Anonsla 'tedbir' uyarısı yaptığı koronavirüsten hayatını kaybeden polis memuru için tören(2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cem SÜRMENELİ

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