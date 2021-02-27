Annesinin yerini aldı: Yemekte bile rahat yok
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Annesinin yerini aldı: Yemekte bile rahat yok

27.02.2021 12:37 | Son Güncelleme: 27.02.2021 12:41
Annesinin yerini aldı: Yemekte bile rahat yok

YEMEKTE BİLE RAHAT YOKZaten çocukluğundan bu yana kameralar karşısında büyüyen genç kız, tıpkı annesi gibi basının da ilgi odağında.

YEMEKTE BİLE RAHAT YOK

Zaten çocukluğundan bu yana kameralar karşısında büyüyen genç kız, tıpkı annesi gibi basının da ilgi odağında. Öyle ki kamuya açık mekanlarda rahat rahat yemek bile yiyemez hale geldi.

ANNESİNİN GÖZETİMİNDE

Top model Heidi Klum'un iş insanı Flavio Briatore ile ilişkisinden dünyaya gelen kızı Helene ya da herkesin çağırdığı adıyla Leni Samuel, geçtiğimiz aylarda ünlü dergilere verdiği kapak pozlarıyla gündeme gelmişti. 16 yaşındaki Leni, annesi Heidi Klum'un gözetiminde, adım attığı modellik kariyerini sürdürüyor.

HER LOKMASINI GÖRÜNTÜLEDİLER 

Genç kız, önceki gün de bir arkadaşıyla birlikte Batı Hollywood'da bir restoranda yemek yerken görüntülendi. Leni Samuel, bir yandan yemeğini sürdürüp arkadaşıyla sohbet ederken objektifler de ona yöneldi ve hiçbir anını kaçırmadı.

YİNE DE TEDİRGİN OLDU

Heidi Klum gibi ünlü bir annenin kızı olarak, kameralar karşısında büyümesine rağmen Leni'nin zaman zaman görüntülenmekten tedirgin olduğu da dikkatlerden kaçmadı.

GENLERİNİ ANNESİNDEN ALMIŞ 

Leni Samuel, ilk kez geçen yılın son ayında bir dergi için kamera karşısına geçti. Bu çalışma sırasında da bu alandaki genlerini de annesinden aldığını gözler önüne serdi. Klum ve kızı ünlü bir dergi için birlikte objektif karşısına geçti. Bu meslekte hiç tecrübesi olmamasına karşın sergilediği tavırlar da onun aslında bu işe doğuştan gelen bir yeteneği olduğunu gösterdi. Bu Leni Klum'un bir dergi için poz verdiği ilk çalışması oldu.

 

ÖNCE KARŞI ÇIKTI SONRA DESTEKLEDİ

Heidi Klum, aslında daha önce bir röportajında kızı Leni'ye gelen modellik tekliflerine sıcak bakmadığını söylemişti. Fakat sonra fikri değişti ve kızının da kendisi gibi moda alanında kariyer yapmasına destek olacağını belirtti. Leni şimdi zaman zaman bazı dergiler için objektif karşısına geçiyor.

RESMİ BABASI SEAL

Tam adı Helene Boshoven Samuel olan Leni Klum, babası Briatore ile birlikte büyümedi. Annesinin o dönemde evli olduğu Seal, onu nüfusuna geçirip soyadını verdi. Seal ile evliliğinden üç çocuğu bulunan Heidi Klum, geçen yıl müzisyen Tom Kaulitz ile evlendi.

Kaynak: Hürriyet

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