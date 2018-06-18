Annesinin Tabutu Üzerine Düşünce Talihsiz Evlat Hayatını Kaybetti

Endonezya'da, bambu merdivenler üzerinde geleneksel 'cenaze kulesi'ne taşınan tabut düşerek 40 yaşındaki Samen Kondorura'ın ölümüne sebep oldu.

DÜZGÜN KURULMAYAN MERDİVEN CAN ALDI

Tana Toraja'nın baş polis komiseri Julianto Sirait, "Annenin tabutu kaldırılırken, aniden merdivenden kayarak düştü ve kurbana çarptı" dedi. Sitarit ayrıca kazanın merdivenin düzgün bir şekilde kurulmadığı için meydana geldiğini, ancak ailenin herhangi bir suçlamada bulunmadığını da sözlerine ekledi.

İLGİNÇ CENAZE RİTÜELLERİ VAR

Endonezya'nın etnik topluluklarından olan Torajanlar, düzenledikleri cenaze törenlerinde günlerce süren ve müzik ve dans etkinlikleri düzenliyorlar ve su aygırı kurban ediyorlar.

Kaynak: Sputnik