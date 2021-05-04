Annesinin ölüm haberiyle yıkılan fenomen Murat Övüç: Ciğerim yanıyor
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Annesinin ölüm haberiyle yıkılan fenomen Murat Övüç: Ciğerim yanıyor

Annesinin ölüm haberiyle yıkılan fenomen Murat Övüç: Ciğerim yanıyor
Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün bir süredir yanında tedavi ettirdiği annesi sabaha karşı yaşamını yitirdi. Günlerdir dua istediği annesinin ölüm haberiyle yıkılan Övüç, acı haberi de bizzat kendi verdi.

Instagram'da 2,6 milyon takipçisi bulunan sosyal medya fenomeni Murat Övüç, uzun süredir sağlık sorunları yaşayan annesi ile birlikte yaşıyor ve tedavisini yaptırıyordu. Instagram hesabından hasta yatağındaki annesi için dua isteyen Övüç, sabaha karşı kötü haberi aldı.

"ANNEMİ KAYBETTİM, CİĞERİM YANIYOR"

Dün hasta yatağında yatan annesinin videosunu paylaşan Övüç "Canım annem şife ver rabbim. Cemi cümlesine şifa ver" diyerek sevenlerinden dua istemişti.

Annesinin ölüm haberiyle yıkılan fenomen Murat Övüç: Ciğerim yanıyor

Sabaha karşı annesiyle olan bir fotoğrafını yayınlayan fenomen "Canım annemi kaybettim. Ciğerim yanıyor" dedi.

Annesinin ölüm haberiyle yıkılan fenomen Murat Övüç: Ciğerim yanıyor

Murat Övüç'ün paylaşımına Mehmet Ali Erbil ve Seda Sayan başta olmak üzere binlerce taziye yorumu yapıldı. Övüç'ün annesi tam kapanma döneminde alınan cenaze tedbirleri gereği son yolculuğuna uğurlanacak.

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