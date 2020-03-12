Annesinin öldürdüğü bebek çöplükte aranıyor
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Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bahçecik, Adıyaman, Güncel

Annesinin öldürdüğü bebek çöplükte aranıyor

ADIYAMAN'da, annesi tarafından ağzına kapatılan bezle öldürülen bebeği, çöplükte arama çalışmaları başladı.

12.03.2020 12:22 | Son Güncelleme: 12.03.2020 12:22
Annesinin öldürdüğü bebek çöplükte aranıyor

ADIYAMAN'da, annesi tarafından ağzına kapatılan bezle öldürülen bebeği, çöplükte arama çalışmaları başladı.

Bahçecik Mahallesi'nde oturan, eşi cezaevinde olan 2 çocuk annesi F.U., iddiaya göre ilişki yaşadığı kişiden hamile kaldı ve geçen pazar günü sancıları tutunca Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. F.U., burada kız bebek dünyaya getirdi. Doğum sonrası eve dönen F.U., bebeğinin ağzını bezle kapattı. Nefessiz kalan bebek, yaşamını yitirdi. F.U., bebeği poşete koyup, çöpe attı.

Pazartesi günü F.U., topuk kanı taraması yapılması için bebeğiyle birlikte hastaneye çağrıldı. F.U. hastaneye gitmeyince, polise haber verildi. F.U.'nun evine giden polis, bebeğin olmadığını gördü. Bunun üzerine gözaltına alınarak emniyete götürülen F.U. ifadesinde, ilişki yaşadığı kişiden hamile kaldığını, bebeğinin ağzını bezle kapatarak öldürüp, çöpe attığını itiraf etti.ÇÖPLÜKTE ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADIF.U., tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla annenin ifadesine göre çöplükte sabah saatlerinde ekipler tarafından arama çalışmaları başlatıldı.Sabah saatlerinde Adıyaman Belediyesi temizlik görevlileri emniyet müdürlüğü ekipleri gözetiminde arama çalışmaları başladı. Ekipler tarafından çöplükte yapılan aramalarda şu ana kadar bir bulguya rastlanmadı.

Kaynak: DHA

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