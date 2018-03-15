Annesinin "Kızım Hasta Ölüyor, Devlet Yardım Etmiyor" İddialarını Yalanladı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yaşayan Emine Vural, annesi Fikriye Vişne'nin sosyal medya hesapları üzerinden, "Kızım hasta ölüyor, devlet yardım etmiyor" şeklindeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Vural, Ergene Belediyesi Ek Hizmet Binası'nda Ergene Belediye Başkan Yardımcısı Ayça Çevikelli ile düzenlediği basın toplantısında, midesinden rahatsızlığının bulunduğunu ve tedavisine devam edildiğini söyledi.

Tedavi için hastaneye Ergene Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından götürüldüğünü dile getiren Vural, annesi Fikriye Vişne ile aralarının iyi olmadığını ve görüşmediklerini belirtti.

Vural, annesinin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımları sonradan gördüğünü aktararak, "Annem son günlerde sosyal medya üzerinden birilerini araya koyarak yayınlar yapıyor ve beni kullanıyor. Yaptığı açıklamalarda benim hasta olduğumu ve hükumet yetkililerinin bana yardımcı olmadığını öne sürerek asılsız propaganda yapıyor. Benim böyle bir talebim yok. Hastayım ve tedavim sürüyor. Ama annem özellikle beni kullanarak anlamsız bir şekilde reklam yapıyor." dedi.

Sağlık durumunun abartılacak kadar kötü olmadığını dile getiren Vural, şunları söyledi:

"Ben zaten tedavimi oluyorum. Annem neden beni kullanarak durumu buraya getirdi anlamadım. İlk eşimden ayrıldığımda ciddi bir tazminat aldım. Bu parayı annem elimden alarak harcadı. Daha sonra da beni dışarıya attı. Ancak ikinci kez evlenerek sığınacak bir evim oldu. Şu anda da bizim yanımıza yerleşerek bizim sırtımızdan geçinmek istiyor. Jandarmaya giderek kendisinden şikayetçi oldum ve evimizden uzaklaştırılmasını istedim."

Ergene Belediye Başkan Yardımcısı Ayça Çevikelli ise yerel yönetim olarak son 2 aydır Vural'ı tedavisi ile kendilerinin ilgilendiğini anlattı.

Kaymakamlık talimatı ile Çorlu Devlet Hastanesi'nde gerekli tedavinin başlatıldığını ifade eden Çevikelli, şunları kaydetti:

"Gerekli tetkikler süreç içerisinde yapıldı. Şu anda sonuçları bekleniyor. Muhtemelen bir operasyon sürecine gidilecek. Bu süreçte annenin duygusallığı nedeniyle sosyal medya üzerinde yaptığı açıklamalar, bazı iyi niyetli insanların duygusallığıyla ya da bazı kötü niyetli insanların suistimaliyle çığırından çıkmış bir durumda. Bizler bu konuya hakimiz, Emine hanımın sağlığı da iyiye gitmekte. Tüm halkımızdan ricamız, hassasiyet göstermeleri ve tedavi sürecinde sekteye uğratacak herhangi bir negatif yorumda bulunmamaları."