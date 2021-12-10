Annesinin izinden gidiyor! Cesur pozları olay oldu

Bir derginin Ocak sayısı çekimlerine katılan dünyaca ünlü şarkıcı Madonna'nın kızı, verdiği pozlarla annesini gölgede bıraktı.

Seksi pozlarla kameralara poz veren, Lourdes Leon'u gören annesinin gençlik yıllarına benzetti.

Ünlü sanatçı Madonna, geçtiğimiz günlerden Instagram hesabından yatak pozlarını paylaşmış ve topluluk kurallarına aykırı olduğu gerekçesiyle fotoğrafları hesabından silinmişti.

Madonna aynı pozları bu kez sansürlü olarak yayınlamıştı.

Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna'nın, kalçalarına implant yaptırdığı iddia edilmişti. Konu hakkında herhangi bir açıklama yapmayan 63 yaşındaki şarkıcı, Instagram hesabından yayınladığı karelerle adeta yıllara meydan okuyor.

63 yaşındaki Madonna'nın bu pozları 1 milyondan fazla beğeni almıştı.