Annesinin eski eşini pompalı tüfekle öldüren zanlı tutuklandı

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, annesinin eski eşi Mahmut Karşıcı'yı (55) pompalı tüfekle öldüren Murat Akkaya(35) sevk edildiği adliyede tutuklandı.

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, annesinin eski eşi Mahmut Karşıcı'yı (55) pompalı tüfekle öldüren Murat Akkaya(35) sevk edildiği adliyede tutuklandı. Akkaya, jandarmadaki ifadesinde, Karşıcı'nın kendisini gördüğü zaman, "Üvey evlat ne yapıyorsun bakalım" diye dalga geçtiğini, bu durumu kendisine yediremediğini, ayrıca annesiyle ilgili olumsuz dedikodular yaydığı için cinayeti işlediğini söyledi.

Olay, 18 Nisan'da saat 13.00 sularında, Kemalpaşa ilçesine bağlı Armutlu Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Murat Akkaya, annesinin yaklaşık 1.5 yıl önce boşandığı eski eşi Mahmut Karşıcı'yı evlerinin önünde gördü. Bunun üzerine sinirlenen Murat Akkaya, annesi hakkında çevrede olumsuz konuştuğunu ileri sürdüğü Karşıcı'ya, otomobilinden aldığı pompalı tüfekle peş peşe 4 el ateş etti. Karşıcı, kanlar içinde yere yığılırken, silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden Karşıcı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma, başka bir suçtan girdiği cezaevinden 3 ay önce çıktığı öğrenilen Akkaya'yı gözaltına aldı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDAOlayın, sokaktaki bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerde, Murat Akkaya'nın pompalı tüfekle yolda yürüyen Mahmut Karşıcı'ya önce arkasından ateş ettiği, yere düşmesinden sonra da ateş etmeyi sürdürdüğü yer aldı. Görüntülerde ayrıca Akkaya'nın cinayetin ardından bir süre olay yerinde dolaşıp, çevredekilerle konuştuktan sonra bir evin bahçesine girmesi de yer aldı.DALGA GEÇTİĞİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Gözaltına alınan Murat Akkaya, jandarmadaki ifadesinde Karşıcı'nın kendisini gördüğü zaman, "Üvey evlat ne yapıyorsun bakalım" diyerek dalga geçtiğini, bu durumu kendisine yediremediğini, ayrıca annesiyle ilgili olumsuz dedikodular yaydığı için cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi. Jandamadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Murat Akkaya, tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut CAN