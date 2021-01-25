Annesinin erkek arkadaşına uyuşturucu alırken yakalanan çocuk polislerden yardım istedi: Annemi çok dövüyor, ne olur kurtarın

Adana'da, uyuşturucu satıcısı Ünal B.'den uyuşturucu madde alan B.Y. gözaltına alındı. B.Y.'nin ifadesinde, "Uyuşturucuyu annemin erkek arkadaşına aldım. Annemi çok dövüyor. Ne olur annemi kurtarın" dediği öğrenildi. Bunun üzerine polis B.Y.'nin annesiyle birlikte kalan ve hapis cezasıyla aranan Deniz A.'yı yatağın altında yakaladı.