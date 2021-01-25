Annesinin erkek arkadaşına uyuşturucu alırken yakalanan çocuk polislerden yardım istedi: Annemi çok dövüyor, ne olur kurtarın
Adana'da, uyuşturucu satıcısı Ünal B.'den uyuşturucu madde alan B.Y. gözaltına alındı. B.Y.'nin ifadesinde, "Uyuşturucuyu annemin erkek arkadaşına aldım. Annemi çok dövüyor. Ne olur annemi kurtarın" dediği öğrenildi. Bunun üzerine polis B.Y.'nin annesiyle birlikte kalan ve hapis cezasıyla aranan Deniz A.'yı yatağın altında yakaladı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarını sürdürdü. Merkez Yüzüncüyıl Mahallesi'nde bir çocuk, narkotik polisinin takibindeki torbacı Ünal B.'den uyuşturucu madde aldı.
Polis, bu tespit üzerine önce torbacıyı, ardından 16 yaşındaki B.Y.'yi gözaltına aldı. Polisin yaptığı üst aramasında, Ünal B.'nin üzerinden 15.76 gram bonzai, 18 uyuşturucu hap, 1.62 gram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi.
"ANNEMİ ÇOK DÖVÜYOR, NE OLUR KURTARIN"
Ünal B. emniyete götürülürken, Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen B.Y.'nin, ifadesinde, "Uyuşturucuyu annemin erkek arkadaşına aldım. Annemi çok dövüyor. Ne olur annemi kurtarın" dediği öğrenildi.
YATAĞIN ALTINDA SAKLANIRKEN YAKALANDI
Bunun üzerine B.Y.'nin annesi Havva Y.'nin adresini tespit eden polis, birlikte yaşadığı Deniz A.'nın çeşitli suçlardan 17 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığını belirledi. Bunun üzerine adrese baskın yapan polis, çilingir yardımıyla girdiği evde yatağın altına saklanan Deniz A.'yı yakalayıp, gözaltına aldı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ünal B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Deniz A. ise cezaevine gönderildi. B.Y. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR