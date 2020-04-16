Annesinin doğum günü için Belediye'den yardım istedi, pastayı başkan yardımcısı götürdü
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Ahmet Duman, Sivas

Annesinin doğum günü için Belediye'den yardım istedi, pastayı başkan yardımcısı götürdü

Annesinin doğum günü için Belediye'den yardım istedi, pastayı başkan yardımcısı götürdü -Yaşlı kadına doğum günü sürprizi Korona virüs tedbirleri kapsamında evinden çıkması yasak olan 65 yaşındaki kadına, Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman sürpriz doğum günü kutlaması yaptı Korona...

16.04.2020 20:23 | Son Güncelleme: 16.04.2020 20:24
Annesinin doğum günü için Belediye'den yardım istedi, pastayı başkan yardımcısı götürdü

Annesinin doğum günü için Belediye'den yardım istedi, pastayı başkan yardımcısı götürdü

-Yaşlı kadına doğum günü sürprizi

Korona virüs tedbirleri kapsamında evinden çıkması yasak olan 65 yaşındaki kadına, Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman sürpriz doğum günü kutlaması yaptı

SİVAS - Korona virüs tedbirleri kapsamında evinden çıkması yasak olan 65 yaşındaki kadına, Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

İstanbul'da yaşayan Deniz Karaca, Sivas'ta yaşayan 65 yaşındaki annesinin doğum gününü kutlamak istedi. Korona virüs tedbirleri sebebiyle Sivas'a gelemeyen Karaca, 65 yaşındaki annesinin doğum gününü kutlamak için Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman ile görüşerek Duman'dan annesinin doğum gününü kutlamasını istedi. Kendisine gelen talebe duyarsız kalmayan Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, Dürdane ve Abdullah Özçakır çiftini Huzur Mahallesinde bulunan evlerinin kapısını elinde doğum günü pastasıyla çaldı. Yaşlı kadın, belediye başkan yardımcısının kendisini tanıtmasının ardından doğum gününü kutlamaya geldiğini öğrenince şaşkınlık yaşadı. Başkan yardımcısının getirdiği pastanın üzerindeki mumları üfleyen kadın, çok duygulandığını söyledi. Başkan yardımcısı duman, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ile kızları Deniz Karaca'nın selamını iletti.

Duman, Özçakır çifti ile kızları Deniz Karaca'yı cep telefonundan görüntülü görüştürmeyi de ihmal etmedi.

Annesinin doğum günü için Belediye'den yardım istedi, pastayı başkan yardımcısı götürdü

Kaynak: İHA

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