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Annesini öldüren kız, amcasına gidip 'ben kötü bir şey yaptım' demiş

Annesini öldüren kız, amcasına gidip 'ben kötü bir şey yaptım' demiş
Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çorum'da 17 yaşındaki genç kız, bıçakladığı annesi Nurcan Soluğan'ı saç kurutma makinesinin kablosu ile boğarak öldürdü. Anne katili olan M.N.S.'nin cinayet sonrası gittiği amcasına "Ben kötü bir şey yaptım annemi yaraladım" diyerek ağladığı ortaya çıktı.

Önceki gün gece saatlerinde ilçenin Ulucami Mahallesi'nde iddiaya göre M.N.S. ile annesi Nurcan Soluğan arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.N.S., mutfaktan aldığı bıçakla annesini koltuk altından bıçakladı, ardından saç kurutma makinesinin kablosu ile boğmaya çalıştı. Kadının çığlıklarını duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen ekipler, Soluğan'ı kanlar içerisinde buldu. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Nurcan Soluğan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Nurcan Soluğan'ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan M.N.S. ise tutuklandı.

Olayın ardından evden hızla çıktığı öğrenilen M.N.S.'nin amcasının evine gidip olan biteni anlattığı ortaya çıktı. Gözaltı sorgusundaki ifadesinde, annesiyle tartıştıklarını ve bıçakladıktan sonra boğduğunu itiraf eden M.N.S'nin amcasına "Amca ben kötü bir şey yaptım annemi yaraladım" diyerek gözyaşı döktüğü öğrenildi.

Annesini öldüren kız, amcasına gidip 'ben kötü bir şey yaptım' demiş

Annesini öldüren kız, amcasına gidip 'ben kötü bir şey yaptım' demiş

Annesini öldüren kız, amcasına gidip 'ben kötü bir şey yaptım' demiş

Annesini öldüren kız, amcasına gidip 'ben kötü bir şey yaptım' demiş

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