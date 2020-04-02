Annesini öldürdüğü iddia edilen şüpheli yakalandı
Karabük'ün Yenice ilçesinde, annesini öldürdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Karabük'ün Yenice ilçesinde, annesini öldürdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim için Nodullar köyüne gitti.
Bu sırada jandarma ekiplerini gören bir kişi evinin penceresinden atlayarak kaçmaya başladı. Eve giren jandarma ekipleri, şüphelinin annesi Satı Eyioğlu'nun (65) yerde hareketsiz halde yattığını gördü. Kesici aletle yaralanma sonucu hayatını kaybettiği belirlenen kadının cesedi, Yenice Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.
Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin psikolojik sorunları olduğu öğrenildi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA