Annesini gasp ettiği öne sürülen kadından karakola taşlı saldırı

ZEYTİNBURNU, İSTANBUL (DHA) - ZEYTİNBURNU'nda annesini gasp ettiği iddiasıyla babasının şikayette bulunduğu Ş.S. (20) adlı kadın, Şehit Bülent Üstün Polis Merkez Amirliği'ni taşladı. Kadın ile polis memurları arasında arbede yaşanırken 3 polis, Ş.S.'den şikayetçi oldu. Ş.S. ise iddiaları kabul etmezken polis memurları hakkında avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulunacağını ifade etti.

Olay, 5 Kasım 2021'de Zeytinburnu Şehit Bülent Üstün Polis Merkez Amirliği'nde meydana geldi. İddiaya göre annesinin telefonunu alan Ş.S.'nin babası polise giderek kızının annesini gasp ettiği yönünde ihbarda bulundu. Bunun üzerine hakkında arama kararı çıkarılan Ş.S., karakola gitti.

KARAKOLU TAŞLADI

GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınan Ş.S. ertesi gün serbest bırakıldı. Ş.S. ise hakkındaki iddiaları kabul etmedi. Polis merkezinden kovulduğu için cama taş attığını belirten Ş.S., polis memurları hakkında suç duyurusunda bulunacağını ifade etti. Ş.S. yaşanan arbedede tişörtünün açıldığını ve yarı çıplak kaldığını da öne sürdü.