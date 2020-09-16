Annesinin elini bırakıp yola koşan küçük kıza kamyon çarptı! Evladını kaybeden anne sinir krizi geçirdi
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Annesinin elini bırakıp yola koşan küçük kıza kamyon çarptı! Evladını kaybeden anne sinir krizi geçirdi

Bursa'da annesinin elini bırakarak yola koşan 7 yaşındaki küçük kıza kamyon çarptı. Minik kız olay yerinde hayatını kaybederken acılı anne sinir krizi geçirdi.

16.09.2020 13:09 | Son Güncelleme: 16.09.2020 13:43

Bursa'da annesi Birgül Yıldırım'ın (35) elini bırakıp yola koşan Ümmü Gülsüm Yıldırım'a (7) kamyon çarptı. Küçük kız hayatını kaybederken, sinir krizi geçiren anne hastaneye kaldırıldı.

YOLA KOŞAN ÇOCUĞA KAMYON ÇARPTI

Kaza, sabah saatlerinde, Gürsü ilçesi Atatürk Cadde üzerinde meydana geldi. Halk otobüsünden inen Birgül Yıldırım ile kızı Ümmü Gülsüm Yıldırım yolun karşısına geçmek istedi. Ancak Ümmü Gülsüm, bir anda annesinin elini bırakıp, yolun karşısına koşmaya başladı. Gürsu istikametine giden Aşır K. (49) yönetimindeki 16 AGF 507 plakalı kamyon, çocuğa çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ANNE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ümmü Gülsüm'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Sinir krizi geçiren anne Birgül Yıldırım, ambulansla hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Ümmü Gülsüm Yıldırım'ın cesedi ise olay yeri incelemesi tamamlandıktan sonra Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis, kamyon sürücüsü Asir K'yı gözaltına aldı. Asir K'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Annesinin elini bırakıp yola koşan küçük kıza kamyon çarptı! Evladını kaybeden anne sinir krizi geçirdi

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (9)
ANTALYALI: allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun allahım kimseyi evladıyla sınamasın :(
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SERCAN: Allah ailesine sabır versin, evlat acısını yaşayan bilir. Vakit varken çocuklarınızı çok sevin, bağınızı çok iyi kurun.
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BATTALGAZİ44: TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLDU, RABBİM SABIR VERSİN
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