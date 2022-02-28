Şehit Piyade Uzman Çavuş Çete, Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şehit Piyade Uzman Çavuş Çete, Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı

AA, Salim Taş - Güncel
 - Güncelleme:
Şehit Piyade Uzman Çavuş Çete, Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı

Pençe Yıldırım Harekatı bölgesinde silah kazası sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Çete'nin cenazesi, memleketi Hatay'da toprağa verildi.

HATAY (AA) - Pençe Yıldırım Harekatı bölgesinde silah kazası sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Çete'nin cenazesi, memleketi Hatay'da toprağa verildi.

Şehit Çete'nin (27) Türk bayrağına sarılı naaşı, tören için Antakya Mezarlık Kompleksi Camisi'ne getirildi.

Çete'nin annesi Cahide Çete'nin oğlunun askeri kamuflajını giyerek katıldığı törende, şehidin ailesi ve yakınları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, Hatay Valisi Rahmi Doğan, 6. Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Tutucu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, CHP Hatay milletvekilleri İsmet Tokdemir ve Serkan Topal, MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar da yer aldı.

İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, Antakya Şehitliği'nde toprağa verildi.

Milli Savunma Bakanlığından dün yapılan açıklamada, Pençe Yıldırım Harekatı bölgesinde bulunan üs bölgesinde Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Çete'nin silah kazası sonucu şehit düştüğü bildirilmişti.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Çete, Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Uzman Çavuş Çete, Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Uzman Çavuş Çete, Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Uzman Çavuş Çete, Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Uzman Çavuş Çete, Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Uzman Çavuş Çete, Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Uzman Çavuş Çete, Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Uzman Çavuş Çete, Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Uzman Çavuş Çete, Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Uzman Çavuş Çete, Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Uzman Çavuş Çete, Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı

AA / Salim Taş - Güncel

Piyade Uzman Çavuş, Hatay, Şehit, Irak, Yerel, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title