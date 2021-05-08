Annesi ve 5 yaşındaki kızını kazada kaybeden Derya: Başka anneler yanmasın

KONYA'da iftar alışverişinden dönen annesi Peruzet Koçak (57) ile kızı Ayşe Miray Doğru'yu (5), motosikletin çarpması sonucu kaybeden Derya Doğru, "Anlatılmaz yaşanır bir acı. Rabbim kimsenin başına vermesin.

KONYA'da iftar alışverişinden dönen annesi Peruzet Koçak (57) ile kızı Ayşe Miray Doğru'yu (5), motosikletin çarpması sonucu kaybeden Derya Doğru, "Anlatılmaz yaşanır bir acı. Rabbim kimsenin başına vermesin. Ben yandım, başka anneler yanmasın. Motosiklet sürücü gerekli en üst cezayı alsın" dedi.

Selçuklu ilçesi Sille Parsana Mahallesi'nde oturan Peruzet Koçak, 21 Nisan günü akşam saatlerinde yanına torunu Ayşe Miray Doğru'yu da alıp, iftar alışverişi için evlerinin karşısındaki markete gitti. Alışverişin ardından evlerine gitmek için yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan anneanne ve toruna Mehmet Urmamen (25) yönetimindeki 42 AFH 792 plakalı motosiklet, çarptı. Yaklaşık 10 metre savrulan Peruzet Koçak kaza yerinde, torunu Ayşe Miray Doğru ise kaldırıldığı yakındaki özel hastanede yaşamını yitirdi. Yaklaşık 200 metre sürüklenen motosiklet sürücüsü Mehmet Urmamen ise Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı, tedavisinin ardından da tutuklandı.

ANNELER GÜNÜNDE, KIZI VE ANNESİNİN MEZARI BAŞINDA DUA ETTİAnnesi Peruzat Koçak ve kızı Ayşe Miray'ı kaybeden Derya Doğru, eşi Ali Doğru, kız kardeşi Tuğba Çubuk ve yakınlarıyla birlikte Anneler Günü'nde annesi ve kızının mezarının başına gidip dua etti. Kaza gününü anlatan Derya Doğru, şunları söyledi: "Kaza günü ben evdeydim. Annem, kızımla alışverişe çıktılar. Ben onları yaklaşık bir 10 dakika kadar bekledim. Çünkü market evimizin karşısında olduğu için hızlı gelirler diye tahmin ediyordum. 20 dakika geçti, ön cephedeki balkona iki sefer çıkıp baktım. Bir şey göremedim. Üçüncü kez çıktığımda kalabalığı ve ambulansı gördüm. Hemen aşağıya indim. Çünkü içime doğdu, onların olduğunu hissettim. Gittiğimde annem yerde yatıyordu. Kızımı da hastaneye kaldırmışlardı, ağır yaralıydı. Daha sonra da kızımın acı haber ini aldım. Anlatılmaz yaşanır bir acı. Rabbim kimsenin başına vermesin. Ben yandım, başka anneler yanmasın."HERKES, ANNESİNİN KIYMETİNİ BİLSİN Yaşadıklarının çok acı olduğunu belirten Doğru, 'Rabbim kimseye yaşatmasın. Herkesin 'Anneler Günü'nü kutluyorum. Herkes, annelerine sahip çıksın. Herkes, annesinin kıymetini bilsin kısacası. Çok kötü bir duygu" dedi. KIZIM EVDE ARKADAŞIMDI BENİMOğulları 16 yaşındaki Yaşar ve 14 yaşındaki Selahattin'in de yaşanan olay nedeniyle büyük acı yaşadığını ifade eden Derya Doğru, kızıyla evde adeta arkadaş olduklarını belirtti. Kızıyla yaşadıkları anıları da anlatan Doğru, "Miray, çok neşe dolu, aktif, hem duygusal, hem de akıllıydı. Kızım evde arkadaşımdı benim. Pandemiden dolayı evden dışarı çıkmazdık. Son zamanlarda sıkılıyordu zaten. Evde hep onunla doktorculuk oynardık. Her şeyimizi onunla yapıyorduk. O benim öğretmenim, ben de onun öğrencisi olurdum. Çok anılar bıraktı gitti. Evde iki tane abileri var. Onları da çok seviyordu" diye konuştu. MOTOSİKLET ÇOK HIZLI OLMASAYDI, O GÜN İKİ CANI ALMAZDI Motosikletin hızlı olduğunu, annesi ve kızının yaya geçidinden geçmeye çalıştıklarını belirten Derya Doğru, adalete güvendiğini ve sürücünün gerekli cezayı alması gerektiğini ifade etti. Doğru, "Orada yaya geçidi ve hemen ilerisinde de hastane var. O nedenle orası çok yavaş gidilmesi gereken bir yer. Annem ve kızım yaya geçidinden geçiyordu. Sürücünün onları görmesi gerekiyordu. Motosiklet hızlı olduğu için süratini azaltamamış zaten, direkt çarpmış. Motosiklet normal hızlı gitseydi, hakkı olan hızla gitseydi, o gün iki canı almazdı. O nedenle sürücünün gereken cezayı en üst seviyeden almasını istiyorum. Motosiklet kullananlar kurallara uyusunlar. Ben yandım, başka anneleri de yakmayın. Kesinlikle bu davanın peşini de bırakmayacağım" dedi. ANNEM HAYAT DOLUYDU

Derya Doğru'nun kız kardeşi Tuğba Çubuk da, 'Anneler Günü'nü annesinin ve yeğeninin mezarı başında buruk bir şekilde kutladıklarını belirtti. Annesinin hayat dolu bir insan olduğunu ifade eden Çubuk, "Olayın olduğu gün ben evdeydim. Ablamı aradım, sağlık ekipleri açtı telefonu, 'Annenin durumu ciddi' dediler. Sonradan da olay yerine gittim. Annem, hayat dolu, neşeli bir kadındı. Yeğenim de aynı şekilde öyleydi. Annem anlatılmazdı, bir taneydi. Yeğenim de çok akıllı bir çocuktu. Adalete güveniyoruz. Gereken cezasını çekecektir" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İsmail AKKAYA