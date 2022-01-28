Annesi ölen kuzuya yapılanlar önce tepki çekti, sonra takdir topladı
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Annesi ölen kuzunun başka bir koyun tarafından kabul edilmesi için sıra dışı bir yönteme başvuruldu. O anları kayda alıp sosyal medyada paylaşan sürü sahibi, ilk başta tepki çekse de sonradan olanları gören sosyal medya kullanıcıları yapılanı takdir etti.
Annesi ölen bir kuzuyu başka bir koyunun kabullenmesi bir hayli zordur. Hayvancılıkla uğraşanlar annesi ölen kuzunun başka koyunlar tarafından kabul edilmesi için kendilerince türlü yöntemler geliştiriyor. Bu yöntemlerden biri de kuzunun kokusunun değiştirilmesi... Sosyal medyada paylaşılan bir videoda bunun örneklerinden biri gösterildi.
Yavrusu ölen koyun ile annesi ölen kuzu arasında bağ kurmak isteyen sürü sahibi, ölen kuzudan kestiği deri parçasını annesi ölen kuzunun üzerine bağladı. Bununla da yetinmeyen sürü sahibi, yavrusu ölen koyunu yere yatırıp kabullenmesini istedikleri kuzuyu üzerine sürttü.
Sosyal medyada büyük yankı uyandıran video ilk başta tepki çekti. Ancak yapılan işlemin ardından yavrusu ölen koyunun kuzuyu sahiplendiğini görenler sürü sahibine teşekkür etti.