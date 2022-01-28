Annesi ölen kuzuya yapılanlar önce tepki çekti, sonra takdir topladı

Annesi ölen bir kuzuyu başka bir koyunun kabullenmesi bir hayli zordur. Hayvancılıkla uğraşanlar annesi ölen kuzunun başka koyunlar tarafından kabul edilmesi için kendilerince türlü yöntemler geliştiriyor. Bu yöntemlerden biri de kuzunun kokusunun değiştirilmesi... Sosyal medyada paylaşılan bir videoda bunun örneklerinden biri gösterildi.

Yavrusu ölen koyun ile annesi ölen kuzu arasında bağ kurmak isteyen sürü sahibi, ölen kuzudan kestiği deri parçasını annesi ölen kuzunun üzerine bağladı. Bununla da yetinmeyen sürü sahibi, yavrusu ölen koyunu yere yatırıp kabullenmesini istedikleri kuzuyu üzerine sürttü.

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran video ilk başta tepki çekti. Ancak yapılan işlemin ardından yavrusu ölen koyunun kuzuyu sahiplendiğini görenler sürü sahibine teşekkür etti.